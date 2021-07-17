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Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать военные столкновения в Карабахе

Ведомости

Азербайджан планирует спровоцировать военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией, заявил, ссылаясь на «неофициальные источники», и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеваном», — цитирует его «Sputnik Армения».

Пашинян также рассказал, что неоднократно публично заявлял о поддержке заявления минской группы ОБСЕ о призыве к началу политического диалога между сторонами, при этом в Баку, по его словам, никак на это не отреагировали.

В то же время, ранее сегодня минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах нескольких позиций азербайджанской армии на государственной границе.

В конце мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением». В итоге Россия и США предложили посреднические услуги в деле демаркации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к «зеркальному» отводу войск от границы и размещению на ней международных наблюдателей, в том числе со стороны России.

Однако к настоящему моменту никаких действий по деэскалации напряженности в этом районе провести не удалось. На встрече Пашиняна и президента России Владимира Путина вопрос посылки российских миротворцев на армяно-азербайджанскую границу не обсуждался.

Ранее по теме: В перестрелке на границе Армении и Азербайджана погиб армянский военный

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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