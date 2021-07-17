Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать военные столкновения в Карабахе

В конце мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением». В итоге Россия и США предложили посреднические услуги в деле демаркации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к «зеркальному» отводу войск от границы и размещению на ней международных наблюдателей, в том числе со стороны России.