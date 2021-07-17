Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать военные столкновения в Карабахе
Азербайджан планирует спровоцировать военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией, заявил, ссылаясь на «неофициальные источники», и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
«По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеваном», — цитирует его «Sputnik Армения».
Пашинян также рассказал, что неоднократно публично заявлял о поддержке заявления минской группы ОБСЕ о призыве к началу политического диалога между сторонами, при этом в Баку, по его словам, никак на это не отреагировали.
В то же время, ранее сегодня минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах нескольких позиций азербайджанской армии на государственной границе.
В конце мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением». В итоге Россия и США предложили посреднические услуги в деле демаркации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к «зеркальному» отводу войск от границы и размещению на ней международных наблюдателей, в том числе со стороны России.
Однако к настоящему моменту никаких действий по деэскалации напряженности в этом районе провести не удалось. На встрече Пашиняна и президента России Владимира Путина вопрос посылки российских миротворцев на армяно-азербайджанскую границу не обсуждался.