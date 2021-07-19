Песков прокомментировал назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов
Кураторство федеральных округов – это новые обязанности вице-премьеров, которые не подменят работу правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов», — пояснил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова – Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко – Центральный ФО, Юрий Борисов – Уральский ФО, Александр Новак – Северный Кавказ, Юрий Трутнев – Дальний Восток, Марат Хуснуллин – Южный ФО, Дмитрий Чернышенко – Приволжский ФО.
Ранее назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул он.