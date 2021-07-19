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Песков прокомментировал назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов

Ведомости

Кураторство федеральных округов – это новые обязанности вице-премьеров, которые не подменят работу правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов», — пояснил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова – Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко – Центральный ФО, Юрий Борисов – Уральский ФО, Александр Новак – Северный Кавказ, Юрий Трутнев – Дальний Восток, Марат Хуснуллин – Южный ФО, Дмитрий Чернышенко – Приволжский ФО.

Ранее назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул он.

Ранее по теме: Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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