Путин примет участие в церемонии открытия МАКСа в Жуковском
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного авиационно-космического салона (МАКС) в Жуковском 20 июля, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент примет участие в церемонии открытия 15-го Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском», – говорится в сообщении. Президент осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники и проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, рассказали в Кремле.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В работе МАКС-2021 планирует принять участие 291 зарубежная компания из 56 стран. На площадке салона будут представлены 89 экспонентов. Мероприятие проводится в России с 1993 г. под патронажем президента. Организаторами МАКСа являются Минпромторг и госкорпорация «Ростех».