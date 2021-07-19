Путин примет участие в церемонии открытия МАКСа в Жуковском

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В работе МАКС-2021 планирует принять участие 291 зарубежная компания из 56 стран. На площадке салона будут представлены 89 экспонентов. Мероприятие проводится в России с 1993 г. под патронажем президента. Организаторами МАКСа являются Минпромторг и госкорпорация «Ростех».