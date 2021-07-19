Politico назвало кандидатов на должность генерального секретаря НАТО

«Некоторые специалисты по НАТО заявили, что выбор генерального секретаря из стран Балтии, в частности Грибаускайте из Литвы, может рассматриваться как слишком враждебный по отношению к Москве в то время, когда президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом», — пишет издание.