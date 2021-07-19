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Politico назвало кандидатов на должность генерального секретаря НАТО

Ведомости

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд претендуют на пост генсека НАТО, который сейчас занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. 

Контракт со Столтенбергом истекает в октябре 2022 г., его преемника могут представить на саммите лидеров НАТО в Мадриде, который пройдет в конце весны-начале лета 2022 г. 

По информации издания, кандидаты вызвали политические дискуссии в Брюсселе: некоторые официальные лица считают, что на должность генсека необходимо впервые назначить женщину. Другие официальные лица указывают, что назначение лидером альянса политика из восточноевропейского государства может ухудшить отношения с Москвой. 

«Некоторые специалисты по НАТО заявили, что выбор генерального секретаря из стран Балтии, в частности Грибаускайте из Литвы, может рассматриваться как слишком враждебный по отношению к Москве в то время, когда президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом», — пишет издание. 

В то же время экс-президент Хорватии Грабар-Китарович имеет преимущество, указывает издание. Во-первых, она стала первой женщиной-президентом Хорватии, во-вторых, Грабар-Китарович уже работала в НАТО с 2011 по 2014 гг. в качестве помощника генсека по общественной дипломатии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных