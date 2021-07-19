Яровая назвала цели кураторства вице-премьеров над федеральными округами
Кураторство вице-премьеров над федеральными округами повысит ответственность правительства и ориентировано на совместное решение проблем регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Госдумы Ирину Яровую.
«Создание правительственной комиссии по региональному развитию и закрепление вице-премьеров правительства РФ кураторами федеральных округов — это решение в логике прямой и общей ответственности за повышение качества жизни всех граждан и единства возможностей для всех регионов», — сказала Яровая журналистам.
Она отметила, что распределение кураторства «повышает ответственность правительства» и «в большей степени ориентирует на конкретное совместное решение проблем регионов и стратегию общего развития».
19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин распределил кураторство над федеральными округами среди вице-премьеров. Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова – Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко – Центральный ФО, Юрий Борисов – Уральский ФО, Александр Новак – Северный Кавказ, Юрий Трутнев – Дальний Восток, Марат Хуснуллин – Южный ФО, Дмитрий Чернышенко – Приволжский ФО.
Ранее назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул глава государства.