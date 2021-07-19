Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Яновского
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра энергетики Анатолия Яновского в связи с его переходом на другую работу.
«Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Яновский работал в Минэнерго 23 года – с 1998 г. В 2008 г. был назначен заместителем министра энергетики. В ведомстве курировал вопросы международной деятельности, а также развития угольной отрасли.