Мишустин освободил от должности главу Роснедр Киселева
Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Евгения Киселева от должности руководителя Роснедр.
«Освободить Киселева Евгения Аркадьевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по недропользованию в связи с сокращением этой должности», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Другим своим распоряжением Мишустин возложил временное исполнение обязанностей руководителя Роснедр на замглавы этого агентства Евгения Петрова.
Евгений Киселев был назначен заместителем руководителя ведомства в 2012 г. Спустя три года он стал временно исполняющим обязанности руководителя, а в 2016 г. – руководителем.