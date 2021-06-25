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Мишустин освободил от должности главу Роснедр Киселева

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Евгения Киселева от должности руководителя Роснедр.

«Освободить Киселева Евгения Аркадьевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по недропользованию в связи с сокращением этой должности», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Другим своим распоряжением Мишустин возложил временное исполнение обязанностей руководителя Роснедр на замглавы этого агентства Евгения Петрова.

Евгений Киселев был назначен заместителем руководителя ведомства в 2012 г. Спустя три года он стал временно исполняющим обязанности руководителя, а в 2016 г. – руководителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных