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«Роскосмос» по ошибке сообщил об одобрении США покупки российских ракетных двигателей

Ведомости

В сообщении «Роскосмоса» о разрешении США на импорт новых российских ракетных двигателей была допущена ошибка; речь идет о разрешении правительства России на заключение контракта между НПО «Энергомаш» и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС», сообщил в своем Telegram-канале начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«К сожалению, ошибки случаются. В предложении о том, что "правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" на самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России», — говорится в сообщении.

РД-181М — это следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5П».

Ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. РД-180 также разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170.

Ранее по теме: США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных