«Роскосмос» по ошибке сообщил об одобрении США покупки российских ракетных двигателей

«К сожалению, ошибки случаются. В предложении о том, что "правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" на самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России», — говорится в сообщении.