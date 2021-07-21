«Роскосмос» по ошибке сообщил об одобрении США покупки российских ракетных двигателей
В сообщении «Роскосмоса» о разрешении США на импорт новых российских ракетных двигателей была допущена ошибка; речь идет о разрешении правительства России на заключение контракта между НПО «Энергомаш» и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС», сообщил в своем Telegram-канале начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«К сожалению, ошибки случаются. В предложении о том, что "правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" на самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России», — говорится в сообщении.
РД-181М — это следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5П».
Ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. РД-180 также разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170.