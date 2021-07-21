Памфилова назвала абсурдным иск «Яблока» о видеонаблюдении на выборах

При этом ЦИК предлагает «оптимально сбалансированную альтернативу», отметила Памфилова. «Видеотрансляция на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков. ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, от кандидатов, от общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение», — пояснила она.