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Памфилова назвала абсурдным иск «Яблока» о видеонаблюдении на выборах

Ведомости

Иск партии «Яблоко» к ЦИК России по поводу порядка применения видеонаблюдения на выборах в сентябре является абсурдным, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький», — цитирует ТАСС Памфилову.

Партия «Яблоко» пожаловалась в Верховный суд на порядок применения видеонаблюдения на выборах, в частности, потребовала «признать незаконным ограничение доступа граждан к видеонаблюдению на выборах». Причиной жалобы стал «отказ от общедоступных трансляций с избирательных участков в дни голосования».

По словам Памфиловой, трансляция в интернете с избирательных участков в течение трех суток обошлась бы Москве почти в миллиард руб. При этом трехсуточная трансляция по всей стране стоила бы гораздо дороже.

При этом ЦИК предлагает «оптимально сбалансированную альтернативу», отметила Памфилова. «Видеотрансляция на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков. ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, от кандидатов, от общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение», — пояснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных