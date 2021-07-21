Памфилова назвала абсурдным иск «Яблока» о видеонаблюдении на выборах
Иск партии «Яблоко» к ЦИК России по поводу порядка применения видеонаблюдения на выборах в сентябре является абсурдным, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький», — цитирует ТАСС Памфилову.
Партия «Яблоко» пожаловалась в Верховный суд на порядок применения видеонаблюдения на выборах, в частности, потребовала «признать незаконным ограничение доступа граждан к видеонаблюдению на выборах». Причиной жалобы стал «отказ от общедоступных трансляций с избирательных участков в дни голосования».
По словам Памфиловой, трансляция в интернете с избирательных участков в течение трех суток обошлась бы Москве почти в миллиард руб. При этом трехсуточная трансляция по всей стране стоила бы гораздо дороже.
При этом ЦИК предлагает «оптимально сбалансированную альтернативу», отметила Памфилова. «Видеотрансляция на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков. ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, от кандидатов, от общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение», — пояснила она.