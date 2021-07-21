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Макрон поручил расследовать дело о слежке за его телефоном

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести расследование после сообщений о слежке за его телефоном, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.

Власти проведут расследование, чтобы пролить весь необходимый свет на данную информацию, передает заявление главы правительства Reuters. Кастекс отметил, что, если сообщения СМИ являются правдой, то это очень серьезно.

Ранее газета Le Monde сообщила, что один из телефонных номеров Макрона фигурировал в списке, отобранном марокканской службой государственной безопасности для слежки с помощью программы Pegasus. Кроме того, в перечень были включены номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 других членов правительства республики.

В Кремле, комментируя сведения, опубликованные Le Monde, не сочли их поводом для принятия дополнительных мер безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства, его аппарат и прочие ведомства используют систему правительственной связи, которая надежно защищена. 

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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