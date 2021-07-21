Макрон поручил расследовать дело о слежке за его телефоном

Ранее газета Le Monde сообщила, что один из телефонных номеров Макрона фигурировал в списке, отобранном марокканской службой государственной безопасности для слежки с помощью программы Pegasus. Кроме того, в перечень были включены номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 других членов правительства республики.