Макрон поручил расследовать дело о слежке за его телефоном
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести расследование после сообщений о слежке за его телефоном, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.
Власти проведут расследование, чтобы пролить весь необходимый свет на данную информацию, передает заявление главы правительства Reuters. Кастекс отметил, что, если сообщения СМИ являются правдой, то это очень серьезно.
Ранее газета Le Monde сообщила, что один из телефонных номеров Макрона фигурировал в списке, отобранном марокканской службой государственной безопасности для слежки с помощью программы Pegasus. Кроме того, в перечень были включены номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 других членов правительства республики.
В Кремле, комментируя сведения, опубликованные Le Monde, не сочли их поводом для принятия дополнительных мер безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства, его аппарат и прочие ведомства используют систему правительственной связи, которая надежно защищена.