Лукашенко заявил о руководстве «террористами» в республике из Германии
Белоруссия фиксирует руководство действующими на территории республики «террористами» со стороны Германии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — сказал белорусский лидер (цитата по агентству «БелТА»).
«С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека — это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет», — добавил Лукашенко.
Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после президентских выборов в республике, в которых победил Лукашенко. После них в стране начались протестные акции, а страны ЕС и США не признали итоги выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что акции протеста в республике координируются из-за границы.
После этих событий западные страны ввели против Минска санкции, аргументируя их в том числе нарушениями прав человека в республике. Санкции были усилены после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги.