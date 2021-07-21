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Лукашенко заявил о руководстве «террористами» в республике из Германии

Ведомости

Белоруссия фиксирует руководство действующими на территории республики «террористами» со стороны Германии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — сказал белорусский лидер (цитата по агентству «БелТА»).

«С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека — это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет», — добавил Лукашенко.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после президентских выборов в республике, в которых победил Лукашенко. После них в стране начались протестные акции, а страны ЕС и США не признали итоги выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что акции протеста в республике координируются из-за границы.

После этих событий западные страны ввели против Минска санкции, аргументируя их в том числе нарушениями прав человека в республике. Санкции были усилены после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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