Лукашенко заявил о руководстве «террористами» в республике из Германии

«С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека — это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет», — добавил Лукашенко.