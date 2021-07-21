Белый дом назвал дату встречи Байдена и Зеленского

12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. По словам президента Украины, такое взаимодействие может проходить в рамках нормандского формата, если другие его участники поддержат соответствующую инициативу. При этом Зеленский допустил и возможность рассмотрения альтернативных вариантов.