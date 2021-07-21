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Белый дом назвал дату встречи Байдена и Зеленского

Ведомости

Президент США Джо Байден проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 г., сообщает Белый дом.

«Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму, нашего тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ на основе наших общих демократических ценностей», — говорится в сообщении.

Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщало, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня. По словам собеседника СМИ, такой шаг был связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз».

12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. По словам президента Украины, такое взаимодействие может проходить в рамках нормандского формата, если другие его участники поддержат соответствующую инициативу. При этом Зеленский допустил и возможность рассмотрения альтернативных вариантов.

Ранее по теме: В Киеве раскритиковали итоги переговоров Байдена и Меркель по «Северному потоку – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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