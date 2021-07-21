Белый дом назвал дату встречи Байдена и Зеленского
Президент США Джо Байден проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 г., сообщает Белый дом.
«Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму, нашего тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ на основе наших общих демократических ценностей», — говорится в сообщении.
Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщало, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня. По словам собеседника СМИ, такой шаг был связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз».
12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. По словам президента Украины, такое взаимодействие может проходить в рамках нормандского формата, если другие его участники поддержат соответствующую инициативу. При этом Зеленский допустил и возможность рассмотрения альтернативных вариантов.