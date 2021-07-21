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Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2»

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрику Деммер. По ее словам, стороны в ходе разговора затронули вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток — 2"», — сказала Ульрике Деммер.

Ранее сегодня замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По ее словам, Германия обязалась принимать меры в отношении России в случае, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: Госдеп подтвердил договоренность с Германией по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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