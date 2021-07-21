Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрику Деммер. По ее словам, стороны в ходе разговора затронули вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток — 2"», — сказала Ульрике Деммер.
Ранее сегодня замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По ее словам, Германия обязалась принимать меры в отношении России в случае, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.