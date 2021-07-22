Антонов назвал враждебной тональность сделки США и ФРГ по Nord Stream 2

Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока – 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в документе указано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.