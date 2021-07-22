Антонов назвал враждебной тональность сделки США и ФРГ по Nord Stream 2
Соглашение между США и Германией относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» имеет «враждебную тональность» по отношению к России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве», — сказал Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства в Facebook.
Он отметил, что Россия никогда не навязывала свои поставки и не использовала энергоресурсы в качестве «орудия политического давления», а также не пыталась с помощью них решить какие-либо «узкоконъюнктурные цели». «Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию», — подчеркнул посол.
Угрозы в адрес Москвы в этой связи беспочвенны и бесполезны. Строительство «Северного потока – 2» является предметом коммерческих договоренностей с заинтересованными в российском газе государствами, добавил Антонов.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока – 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в документе указано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.