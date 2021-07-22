МИД выразил надежду на беспристрастность ЕСПЧ при рассмотрении жалобы на Украину
Министерство иностранных дел (МИД) РФ ожидает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу России на Украину беспристрастно и неполитизированно, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств», — сказано в сообщении.
Ранее сегодня российская Генпрокуратура рассказала об обращении страны в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. В МИДе отметили, что данный шаг стал следствием «полного игнорирования» международными структурами нарушений прав человека в республике, невыполнения Киевом его обязательств, закрепленных в международном праве и Конституции Украины, а также неспособности местных правоохранительных и судебных систем «надлежащим образом» расследовать происходящее.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такой шаг «назрел уже давно». Там указали, что действия Украины касаются российских граждан, в том числе в Крыму, и жителей Донбасса. Кроме того, согласно заявлению МИД, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17, который потерпел крушение в июле 2014 г. Тогда погибли 298 человек.
По данным Генпрокуратуры, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции». Кроме того, в обращении к ЕСПЧ говорится, что Киев подавляет свободу слова СМИ, интернет-платформ, политиков и простых граждан, а также дискриминирует русскоговорящее население и компании, вытесняет русский язык.
Генпрокуратура добавила, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органами в расследовании преступлений. В МИД добавили, что доказательства всему этому Россия собирала на протяжении нескольких лет.