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МИД выразил надежду на беспристрастность ЕСПЧ при рассмотрении жалобы на Украину

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) РФ ожидает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу России на Украину беспристрастно и неполитизированно, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств», — сказано в сообщении.

Ранее сегодня российская Генпрокуратура рассказала об обращении страны в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. В МИДе отметили, что данный шаг стал следствием «полного игнорирования» международными структурами нарушений прав человека в республике, невыполнения Киевом его обязательств, закрепленных в международном праве и Конституции Украины, а также неспособности местных правоохранительных и судебных систем «надлежащим образом» расследовать происходящее.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такой шаг «назрел уже давно». Там указали, что действия Украины касаются российских граждан, в том числе в Крыму, и жителей Донбасса. Кроме того, согласно заявлению МИД, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17, который потерпел крушение в июле 2014 г. Тогда погибли 298 человек.

По данным Генпрокуратуры, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции». Кроме того, в обращении к ЕСПЧ говорится, что Киев подавляет свободу слова СМИ, интернет-платформ, политиков и простых граждан, а также дискриминирует русскоговорящее население и компании, вытесняет русский язык.

Генпрокуратура добавила, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органами в расследовании преступлений. В МИД добавили, что доказательства всему этому Россия собирала на протяжении нескольких лет.

Ранее по теме: Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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