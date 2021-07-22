Песков заявил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину

Он отметил, что в соглашении США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» говорится, что Германия будет использовать все возможные рычаги, чтобы добиться продления на срок до 10 лет соглашения о транзите через Украину. «Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — "без меня меня женили"», — добавил Песков. По его словам, в совместном заявлении также должен был быть посыл Украине, что она должна обеспечить экономически целесообразные условия для продления транзита.