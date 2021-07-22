Песков заявил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину
Россия готова обсуждать продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 года, это вопрос экономической целесообразности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно, в том числе несколько дней тому назад, говорил, что Россия готова обсуждать договор о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Это вопрос экономической целесообразности», — сказал Песков.
Он отметил, что в соглашении США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» говорится, что Германия будет использовать все возможные рычаги, чтобы добиться продления на срок до 10 лет соглашения о транзите через Украину. «Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — "без меня меня женили"», — добавил Песков. По его словам, в совместном заявлении также должен был быть посыл Украине, что она должна обеспечить экономически целесообразные условия для продления транзита.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления.
Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил Reuters, что Россия вряд ли продлит соглашение о транзите газа через Украину, которое заканчивается в 2024 году. По мнению Витренко, Россия использует газопровод «Северный поток – 2» в качестве «геополитического оружия». Чтобы гарантировать безопасность Украины, следует предоставить ей членство в НАТО, отметил он.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. Вчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет. В Кремле на это ответили, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.