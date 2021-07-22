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Кремль оценил соглашение Германии и США по «Северному потоку — 2»

Ведомости

В соглашении Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2» есть ряд моментов, с которыми в Кремле не согласны, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В тексте есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы приветствуем. Например, в тексте речь идет о противодействии и агрессии России как на Украине, так и за ее пределами. Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась», — сказал он.

При этом в Кремле приветствовали желание и готовность Берлина приложить больше усилий для выполнения минских договоренностей. Такой сигнал Москва оценивает как позитивный.

Комментируя тот факт, что Россия якобы использует энергетику как оружие и инструмент для политического давления, Песков напомнил, что президент страны Владимир Путин неоднократно опровергал подобные обвинения.

«Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что Москва хотела бы, чтобы в совместном заявлении Германии и США был посыл к Украине о необходимости проявления ею ответственной позиции касательно обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения транзита газа через данную республику. «К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины», — резюмировал он.

Ранее немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования «Северного потока — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы».

Кроме того, в документе сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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