Кремль оценил соглашение Германии и США по «Северному потоку — 2»
В соглашении Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2» есть ряд моментов, с которыми в Кремле не согласны, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В тексте есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы приветствуем. Например, в тексте речь идет о противодействии и агрессии России как на Украине, так и за ее пределами. Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась», — сказал он.
При этом в Кремле приветствовали желание и готовность Берлина приложить больше усилий для выполнения минских договоренностей. Такой сигнал Москва оценивает как позитивный.
Комментируя тот факт, что Россия якобы использует энергетику как оружие и инструмент для политического давления, Песков напомнил, что президент страны Владимир Путин неоднократно опровергал подобные обвинения.
«Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.
Песков добавил, что Москва хотела бы, чтобы в совместном заявлении Германии и США был посыл к Украине о необходимости проявления ею ответственной позиции касательно обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения транзита газа через данную республику. «К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины», — резюмировал он.
Ранее немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования «Северного потока — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы».
Кроме того, в документе сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.