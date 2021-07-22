Кремль оценил соглашение Германии и США по «Северному потоку — 2»

«В тексте есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы приветствуем. Например, в тексте речь идет о противодействии и агрессии России как на Украине, так и за ее пределами. Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась», — сказал он.