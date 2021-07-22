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В Кремле прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

Ведомости

Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обусловлена отсутствием реакции этой организации и носит закономерный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношение Кремля к этому вопросу невозможно рассматривать отдельно от обращения в ЕСПЧ. Это все-таки российская сторона, РФ обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации. Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам. В рамках тех норм, которые установлены этой организацией, Россия принимает действия», — сказал Песков журналистам.

22 июля Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. В частности, в ней обращается внимание на ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и простых граждан; дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей, вытеснение использования русского языка из общественной сферы.

Помимо этого подавшая жалобу на Киев Генпрокуратура РФ отметила, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органами в расследовании преступлений.

Ранее по теме: МИД выразил надежду на беспристрастность ЕСПЧ при рассмотрении жалобы на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных