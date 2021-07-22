В Кремле прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

22 июля Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. В частности, в ней обращается внимание на ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и простых граждан; дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей, вытеснение использования русского языка из общественной сферы.