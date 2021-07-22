В Кремле прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ против Украины
Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обусловлена отсутствием реакции этой организации и носит закономерный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отношение Кремля к этому вопросу невозможно рассматривать отдельно от обращения в ЕСПЧ. Это все-таки российская сторона, РФ обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации. Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам. В рамках тех норм, которые установлены этой организацией, Россия принимает действия», — сказал Песков журналистам.
22 июля Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. В частности, в ней обращается внимание на ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и простых граждан; дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей, вытеснение использования русского языка из общественной сферы.
Помимо этого подавшая жалобу на Киев Генпрокуратура РФ отметила, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органами в расследовании преступлений.