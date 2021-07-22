МИД назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года
Транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 г. будет продолжен при наличии соответствующего спроса, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители», — сказал он агентству «РИА Новости».
При этом Грушко указал на противоречивость действий США, которые, по его словам, с одной стороны, прилагают «титанические усилия» для отключения Европы от российского газа и вынуждения ее закупать американское топливо, а с другой — требуют сохранить транзит российского сырья через Украину. Кроме того, Киев сам говорит о необходимости избавиться от газовой зависимости от России, добавил замминистра.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.
Накануне немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве «оружия» или предпримет «дальнейшие агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.