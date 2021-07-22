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Лукашенко подписал декрет о перераспределении части своих полномочий

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства в части приватизации государственной собственности, сообщает агентство «БелТА».

«Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству», — пишет агентство.

В свою очередь, если акции указанных компаний находятся в собственности административно-территориальных единиц, то согласование эмиссии дополнительных выпусков акции передается облисполкомам и Минскому горисполкому.

16 июля в проект с предложениями по изменению Конституции Белоруссии внесли предложение по ограничению президентских сроков. Документ подготовила комиссия, созданная Александром Лукашенко. Помимо этого, проектом предлагается повысить возраст потенциального президента — его минимальный возраст может составить 40 лет — и другие ограничения: президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

Ранее по теме: Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции «Белнефтехима»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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