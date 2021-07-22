Лукашенко подписал декрет о перераспределении части своих полномочий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства в части приватизации государственной собственности, сообщает агентство «БелТА».
«Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству», — пишет агентство.
В свою очередь, если акции указанных компаний находятся в собственности административно-территориальных единиц, то согласование эмиссии дополнительных выпусков акции передается облисполкомам и Минскому горисполкому.
16 июля в проект с предложениями по изменению Конституции Белоруссии внесли предложение по ограничению президентских сроков. Документ подготовила комиссия, созданная Александром Лукашенко. Помимо этого, проектом предлагается повысить возраст потенциального президента — его минимальный возраст может составить 40 лет — и другие ограничения: президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.