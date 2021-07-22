Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за заявлений Украины
Российская делегация на форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинет мероприятие, если Украина не прекратит «лживую риторику» о России, заявил руководитель делегации Константин Гаврилов на пленарном заседании.
«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Гаврилов осудил «необдуманные высказывания» представителей Киева о якобы наблюдаемой концентрации Вооруженных сил России в приграничных с Украиной районах. По его словам, республика использует подобные обвинения в качестве «ширмы» для продолжающейся на протяжении семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с участием более 60 000 военных.
Представитель России напомнил, что Москва осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и поддерживает мирное урегулирование конфликта Украины с ДНР и ЛНР. Он пояснил, что российские войска вернулись в места постоянной дислокации после окончания контрольных проверок.
Ранее Кремль неоднократно заявлял, что Россия не представляет ни для кого угрозы. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отмечал, что вооруженные силы могут пребывать вблизи границ Украины до тех пор, пока военное руководство будет считать это целесообразным.