Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за заявлений Украины

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что Россия не представляет ни для кого угрозы. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отмечал, что вооруженные силы могут пребывать вблизи границ Украины до тех пор, пока военное руководство будет считать это целесообразным.