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Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за заявлений Украины

Ведомости

Российская делегация на форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинет мероприятие, если Украина не прекратит «лживую риторику» о России, заявил руководитель делегации Константин Гаврилов на пленарном заседании.

«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Гаврилов осудил «необдуманные высказывания» представителей Киева о якобы наблюдаемой концентрации Вооруженных сил России в приграничных с Украиной районах. По его словам, республика использует подобные обвинения в качестве «ширмы» для продолжающейся на протяжении семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с участием более 60 000 военных.

Представитель России напомнил, что Москва осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и поддерживает мирное урегулирование конфликта Украины с ДНР и ЛНР. Он пояснил, что российские войска вернулись в места постоянной дислокации после окончания контрольных проверок.

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что Россия не представляет ни для кого угрозы. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отмечал, что вооруженные силы могут пребывать вблизи границ Украины до тех пор, пока военное руководство будет считать это целесообразным.

Ранее по теме: В Кремле ответили на обеспокоенность США ситуацией на границе России и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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