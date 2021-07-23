Украина назвала требования к Западу из-за «Северного потока – 2»

По ее мнению, Киев должен получить гарантии территориальной целостности и суверенитета. «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», — отметила Стефанишина. Она рассказала, что Киев направил запрос в Еврокомиссию по поводу компенсаций семь месяцев назад, но ответа не получил.