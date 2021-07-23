Украина назвала требования к Западу из-за «Северного потока – 2»
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в эфире телеканала «Украина 24», что Киев должен получить компенсацию из-за достройки газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», — сказала Стефанишина (цитата по «РИА Новости»).
По ее мнению, Киев должен получить гарантии территориальной целостности и суверенитета. «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», — отметила Стефанишина. Она рассказала, что Киев направил запрос в Еврокомиссию по поводу компенсаций семь месяцев назад, но ответа не получил.
Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил Reuters, что Россия вряд ли продлит соглашение о транзите газа через Украину, которое заканчивается в 2024 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа, это вопрос «экономической целесообразности».
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. Вчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г.