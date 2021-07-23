Лавров заявил о попытках Запада создать «пояс нестабильности» вокруг России

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией"», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Россию и окружающие ее территории пытаются осваивать военными и экономическими путями. Наиболее ярко это проявилось на Украине, а в последние месяцы методики «цветных революций» попробовали «обкатать» и в Белоруссии.