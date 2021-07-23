Лавров заявил о попытках Запада создать «пояс нестабильности» вокруг России
Западные страны пытаются сформировать вокруг России «пояс нестабильности», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на вебинаре «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы».
«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией"», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Россию и окружающие ее территории пытаются осваивать военными и экономическими путями. Наиболее ярко это проявилось на Украине, а в последние месяцы методики «цветных революций» попробовали «обкатать» и в Белоруссии.
20 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные страны хотят сделать из республики вторую Украину, «но это будет еще более горячая точка на карте». Минск намерен не допустить этого. Министр также отметил, что Запад развязал «откровенную войну» против Белоруссии, действуя «безответственно» и «непредсказуемо».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада и обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины.