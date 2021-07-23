В Азербайджане заявили о гибели военного из-за обстрела Армении
Минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы в результате снайперского выстрела со стороны армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.
«В настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия. Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран», — говорится в сообщении.
«Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении», — добавили в военном ведомстве Азербайджана.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.