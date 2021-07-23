Лавров назвал причину нелюбви Запада к России
Западные страны не любят Россию, потому что она не оправдала их ожиданий после развала СССР, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», прошедшего на площадке «Единой России».
«Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации — в том понимании, в котором она сейчас существует, — эти иллюзии были развеяны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лавров пояснил, что, заняв независимую позицию, Россия не оправдала ожиданий Запада, который хочет диктовать всем остальным его условия, а не договариваться. Глава МИДа подчеркнул, что везде Россию видят врагом и угрозой, против которой надо выступать единым фронтом. Несмотря на это, Москва всегда будет отстаивать собственные интересы так, как она их понимает, при этом оставляя открытую дверь для сотрудничества.
Лавров подчеркнул, что Россия не видит для себя иного пути, кроме как самостоятельного и многовекторного. Проведение независимой политики возможно только при условии наличия сильного государства и динамично развивающейся экономики, пояснил министр.