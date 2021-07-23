Лавров назвал причину нелюбви Запада к России

Лавров пояснил, что, заняв независимую позицию, Россия не оправдала ожиданий Запада, который хочет диктовать всем остальным его условия, а не договариваться. Глава МИДа подчеркнул, что везде Россию видят врагом и угрозой, против которой надо выступать единым фронтом. Несмотря на это, Москва всегда будет отстаивать собственные интересы так, как она их понимает, при этом оставляя открытую дверь для сотрудничества.