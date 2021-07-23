В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины, сообщает ТАСС со ссылкой.
«Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ», — сообщили в в суде, отметив, что это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией. В ней указано нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).
22 июля Генпрокуратура РФ рассказала об обращении страны в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. В российском МИДе пояснили, что данный шаг стал следствием «полного игнорирования» международными структурами нарушений прав человека в республике, невыполнения Киевом его обязательств, закрепленных в международном праве и Конституции Украины, а также неспособности местных правоохранительных и судебных систем «надлежащим образом» расследовать происходящее.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такой шаг «назрел уже давно». Там указали, что действия Украины касаются российских граждан, в том числе в Крыму, и жителей Донбасса. Кроме того, согласно заявлению МИД, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17, который потерпел крушение в июле 2014 г. Тогда погибли 298 человек.