В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что такой шаг «назрел уже давно». Там указали, что действия Украины касаются российских граждан, в том числе в Крыму, и жителей Донбасса. Кроме того, согласно заявлению МИД, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17, который потерпел крушение в июле 2014 г. Тогда погибли 298 человек.