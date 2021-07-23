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ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в применении обеспечительных мер к Украине, затребованных Россией в рамках ее жалобы, сообщили в суде.

«Суд постановил отклонить просьбу в соответствии с правилом 39 регламента суда, поскольку она не сопряжена с серьезным риском нанесения непоправимого ущерба основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ уточнил, что зарегистрировал жалобу России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 22 июля об обращении РФ в ЕСПЧ сообщала Генпрокуратура РФ. По мнению ведомства, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г.

В российском МИДе отмечали, что подача жалобы в ЕСПЧ стала следствием «полного игнорирования» международными структурами нарушений прав человека в республике. Кроме того, указывалось на невыполнение Киевом его обязательств, закрепленных в международном праве и Конституции Украины, а также неспособность местных правоохранительных и судебных систем «надлежащим образом» расследовать происходящее.

Ранее по теме: В офисе Зеленского заявили о бесперспективности обращения России в ЕСПЧ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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