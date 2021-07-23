ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине

ЕСПЧ уточнил, что зарегистрировал жалобу России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 22 июля об обращении РФ в ЕСПЧ сообщала Генпрокуратура РФ. По мнению ведомства, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г.