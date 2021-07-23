ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в применении обеспечительных мер к Украине, затребованных Россией в рамках ее жалобы, сообщили в суде.
«Суд постановил отклонить просьбу в соответствии с правилом 39 регламента суда, поскольку она не сопряжена с серьезным риском нанесения непоправимого ущерба основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», — говорится в сообщении.
ЕСПЧ уточнил, что зарегистрировал жалобу России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 22 июля об обращении РФ в ЕСПЧ сообщала Генпрокуратура РФ. По мнению ведомства, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г.
В российском МИДе отмечали, что подача жалобы в ЕСПЧ стала следствием «полного игнорирования» международными структурами нарушений прав человека в республике. Кроме того, указывалось на невыполнение Киевом его обязательств, закрепленных в международном праве и Конституции Украины, а также неспособность местных правоохранительных и судебных систем «надлежащим образом» расследовать происходящее.