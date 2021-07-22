В офисе Зеленского заявили о бесперспективности обращения России в ЕСПЧ

По данным Генпрокуратуры, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции». Кроме того, в обращении к ЕСПЧ говорится, что Киев подавляет свободу слова СМИ, интернет-платформ, политиков и простых граждан, а также дискриминирует русскоговорящее население и компании, вытесняет русский язык.