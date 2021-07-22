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В офисе Зеленского заявили о бесперспективности обращения России в ЕСПЧ

Ведомости

Обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины не имеет юридической перспективы и практического смысла, заявил изданию «Украинская правда» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского. Из каждого телеприемника в России теперь ежедневно истерически будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ», — сказал он.

Подоляк отметил, что отрицательное решение ЕСПЧ по жалобе против Украины позволит России начать «пропагандистскую кампанию» — по дискредитации самого ЕСПЧ. Представитель офиса украинского президента также заявил, что Москва решила воспользоваться данным инструментом после того, как на конституционном уровне обеспечила себе «абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ».

Ранее сегодня российская Генпрокуратура рассказала об обращении страны в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. В российском Министерстве иностранных дел (МИД) пояснили, что данный шаг стал следствием «полного игнорирования» международными структурами нарушений прав человека в республике, невыполнения Киевом его обязательств, закрепленных в международном праве и Конституции Украины, а также неспособности местных правоохранительных и судебных систем «надлежащим образом» расследовать происходящее.

По данным Генпрокуратуры, власти Украины несут ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции». Кроме того, в обращении к ЕСПЧ говорится, что Киев подавляет свободу слова СМИ, интернет-платформ, политиков и простых граждан, а также дискриминирует русскоговорящее население и компании, вытесняет русский язык.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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