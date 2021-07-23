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Медведев оценил сделку ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Совместное заявление ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2» содержит несколько пунктов о санкциях, однако заключение такой сделки позволяет говорить о том, что проект будет завершен, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает Deutsche Welle.

«Хотя нам не нравятся некоторые формулировки и там содержатся несколько пунктов о санкциях, это все же лучше, чем похоронить почти завершенный и столь важный для Европы проект», — сказал Медведев.

В ответ на вопрос о возможных санкциях, заместитель председателя Совбеза РФ сказал: «Если кто-то введет эти санкции, мы их переживем».

«Мы видим ритуальный танец европейских и американских политиков, чтобы признать тот факт, что проект «Северный поток — 2» состоялся», — подчеркнул он.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве «оружия» или предпримет «дальнейшие агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.

В свою очередь, «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС, заявил председатель совета директоров компании Алексей Миллер, отметив, что российская сторона может даже увеличить поставки.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.

Ранее по теме: МИД назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных