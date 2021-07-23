Медведев оценил сделку ФРГ и США по «Северному потоку — 2»
Совместное заявление ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2» содержит несколько пунктов о санкциях, однако заключение такой сделки позволяет говорить о том, что проект будет завершен, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает Deutsche Welle.
«Хотя нам не нравятся некоторые формулировки и там содержатся несколько пунктов о санкциях, это все же лучше, чем похоронить почти завершенный и столь важный для Европы проект», — сказал Медведев.
В ответ на вопрос о возможных санкциях, заместитель председателя Совбеза РФ сказал: «Если кто-то введет эти санкции, мы их переживем».
«Мы видим ритуальный танец европейских и американских политиков, чтобы признать тот факт, что проект «Северный поток — 2» состоялся», — подчеркнул он.
Ранее министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве «оружия» или предпримет «дальнейшие агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.
В свою очередь, «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС, заявил председатель совета директоров компании Алексей Миллер, отметив, что российская сторона может даже увеличить поставки.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.