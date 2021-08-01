Нарышкин заявил о готовящихся извне провокациях на выборах в 2021 и 2024 годах
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о готовящихся извне провокациях во время выборов в Госдуму этой осенью и на президентских выборах в 2024 г.
«Наши оппоненты готовятся вовсю... Это будет и 2021, и 2024 [годы]», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», (цитата по ТАСС).
Нарышкин также добавил, что спецслужбы России знают, «по каким точкам будут бить».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны могут попытаться расшатать ситуацию в России и спровоцировать протесты перед выборами в Госдуму. Он предположил, что после этого может начаться кампания по непризнанию итогов выборов.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Также будут избраны 450 депутатов, в том числе 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Принять участие в голосовании онлайн смогут жители семи субъектов страны. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.