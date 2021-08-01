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Нарышкин заявил о готовящихся извне провокациях на выборах в 2021 и 2024 годах

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о готовящихся извне провокациях во время выборов в Госдуму этой осенью и на президентских выборах в 2024 г.

«Наши оппоненты готовятся вовсю... Это будет и 2021, и 2024 [годы]», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», (цитата по ТАСС).

Нарышкин также добавил, что спецслужбы России знают, «по каким точкам будут бить».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны могут попытаться расшатать ситуацию в России и спровоцировать протесты перед выборами в Госдуму. Он предположил, что после этого может начаться кампания по непризнанию итогов выборов.

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Также будут избраны 450 депутатов, в том числе 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Принять участие в голосовании онлайн смогут жители семи субъектов страны. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Ранее по теме: Лавров допустил попытки Запада спровоцировать протесты перед выборами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных