Нарышкин: Россия знает часть правды по делу Навального

Немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.