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Нарышкин: Россия знает часть правды по делу Навального

Ведомости

Служба внешней разведки располагает частью информации по делу Алексея Навального, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», — цитирует его ТАСС.

Нарышкин заявил, что за год до инцидента с Навальным российская сторона узнала из проверенных источников о совещании в одной из европейских стран с участием силовиков и правительственных структур. На совещании, утверждает глава СВР, обсуждался вопрос о необходимости «сакральной жертвы» для поддержки протестного движения в России.

«И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», — сказал он.

Нарышкин также отметил, что результаты анализов, взятых у Навального на территории России, следов отравления не обнаружены, однако допустил, ссылаясь на несостыковки в докладе ОЗХО, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал уже не на территории страны.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара.

Немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

Ранее по теме: Захарова оценила заявление ФРГ о несостыковках в проекте доклада ОЗХО по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных