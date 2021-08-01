Нарышкин: Россия знает часть правды по делу Навального
Служба внешней разведки располагает частью информации по делу Алексея Навального, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», — цитирует его ТАСС.
Нарышкин заявил, что за год до инцидента с Навальным российская сторона узнала из проверенных источников о совещании в одной из европейских стран с участием силовиков и правительственных структур. На совещании, утверждает глава СВР, обсуждался вопрос о необходимости «сакральной жертвы» для поддержки протестного движения в России.
«И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», — сказал он.
Нарышкин также отметил, что результаты анализов, взятых у Навального на территории России, следов отравления не обнаружены, однако допустил, ссылаясь на несостыковки в докладе ОЗХО, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал уже не на территории страны.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара.
Немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.