МИД Франции прокомментировал возможность дать убежище спортсменке Тимановской
Франция и ряд стран Евросоюза обсуждают возможность дать белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря при французском МИДе Клемана Бона.
«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели», — сказал он в эфире радиостанции RFI.
«Я думаю, это то, что может сделать Европа», — добавил Бон.
Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Белоруссии и что ее могут посадить в тюрьму, сообщало издание «Трибуна». По словам спортсменки, ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Белоруссию, несмотря на то что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.
В свою очередь, в Национальном Олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка опровергла это заявление в своем Instagram, назвав такое утверждение враньем.
Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку насильно вывозят из Токио из-за ее критики в адрес тренеров. Тимановская заявила «Еврорадио», что хочет попросить политического убежища в Европе. Также она обратилась в соцсетях к МОК, попросила его вмешаться в ситуацию и помочь ей. Она также заявила, что ее пытаются вывезти из Японии без согласия.
Адамс рассказал, что спортсменка провела ночь в отеле в аэропорту Токио. С ней уже провел переговоры директор МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд.