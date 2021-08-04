Шойгу рассказал о предложении Путина пойти на выборы

Проценко говорил, что получил предложение войти в список незадолго до выборов лично от президента. До этого три-четыре месяца ему предлагали пойти в Госдуму, но врач отвечал, что это не его «история», сказал Проценко в интервью РБК: «Когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история и началась».