Шойгу рассказал о предложении Путина пойти на выборы
Министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» заявил, что воспринял предложение Владимира Путина войти в список «Единой России» «как большую честь и высочайшее доверие». В этом вопросе «согласия не требовалось», сказал министр. Шойгу, один из основателей партии, на выборах в Госдуму идет под первым номером в общефедеральной части списка «Единой России». Имена лидеров списка предложил предвыборному съезду партии власти Путин.
«Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое», – отметил Шойгу. В общефедеральную четверку списка избирательного объединения «Единство и Отечество – Единая Россия» Шойгу уже входил в 2003 г. – вместе с министром внутренних дел и будущим спикером Госдумы Борисом Грызловым, а также мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.
На остальных выборах после этого список вел только один человек: в 2007 г. – президент Путин, а в 2011 и 2016 гг. – Дмитрий Медведев (сначала в статусе президента, затем премьера). В 2021 г. Медведев список не возглавил, а помимо Шойгу в общефедеральную часть списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Проценко говорил, что получил предложение войти в список незадолго до выборов лично от президента. До этого три-четыре месяца ему предлагали пойти в Госдуму, но врач отвечал, что это не его «история», сказал Проценко в интервью РБК: «Когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история и началась».