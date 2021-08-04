Правительство и единороссы составили план ремонта школ на пять лет

За пять лет в России планируется отремонтировать 7211 образовательных учреждений, сказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщается на сайте партии. По его словам, депутаты «Единой России» посетили школы и убедились, что они давно не ремонтировались и этого ждут жители: «Мы поможем регионам с проектно-сметной документацией, чтобы поручение президента исполнить в срок».