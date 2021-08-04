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Правительство и единороссы составили план ремонта школ на пять лет

Ведомости

За пять лет в России планируется отремонтировать 7211 образовательных учреждений, сказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщается на сайте партии. По его словам, депутаты «Единой России» посетили школы и убедились, что они давно не ремонтировались и этого ждут жители: «Мы поможем регионам с проектно-сметной документацией, чтобы поручение президента исполнить в срок».

Речь идет об одном из поручений президента Владимира Путина премьер-министру Михаилу Мишустину, губернаторам и Турчаку, которое он подписал 15 июля по итогам предвыборного съезда «Единой России». В нем правительству, регионам и единороссам предписано обеспечить разработку программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022–2026 гг., включить в нее в первую очередь сельские школы, а также организовать мониторинг реализации этой программы и контроль за ее реализацией.

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Уже составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта, сказал Турчак. «Наша задача – этот реестр вместе отработать и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», – добавил он. Ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы, считает он.

Секретари региональных отделений «Единой России» должны вместе с министерствами образования субъектов Федерации создавать рабочие группы, которые будут отслеживать различные этапы строительства школ, сказал Турчак, – от составления проектно-сметной документации до приемки работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных