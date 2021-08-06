США выразили сожаление из-за отказа ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

«Несмотря на то что наблюдатели ОБСЕ на выборах присутствовать не могут, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу – в преддверии выборов, а также в День выборов — чтобы определить, благоприятствуют ли условия проведению свободных и справедливых выборов. Россия не ускользнет от международного внимания», — подчеркнул Прайс.