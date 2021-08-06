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США выразили сожаление из-за отказа ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Ведомости

Власти США сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму в сентябре, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской Ассамблее ОБСЕ самостоятельно наблюдать за выборами в Думу в сентябре», — говорится в заявлении Прайса.

Он отметил, что США уважают решение БДИПЧ о том, что «решение российских властей ввести ограничения для наблюдения за выборами сделало невозможным заслуживающее доверия независимое наблюдение».

«Несмотря на то что наблюдатели ОБСЕ на выборах присутствовать не могут, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу – в преддверии выборов, а также в День выборов — чтобы определить, благоприятствуют ли условия проведению свободных и справедливых выборов. Россия не ускользнет от международного внимания», — подчеркнул Прайс.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, они сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. По его словам, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением БДИПЧ. Она заявила, что надеется на пересмотр организацией своего решения.

Ранее по теме: ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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