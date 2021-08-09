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Правительство Молдавии отозвало посла в России после секс-скандала

Ведомости

Правительство Молдавии отозвало с должности посла страны в России Владимира Головатюка, сообщает ТАСС со ссылкой на молдавского премьер-министра Наталью Гаврилицу.

«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — сказала Гаврилица на заседании правительства.

Ранее МИД Молдавии отозвал посла в России Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций по работе дипмиссии, сообщил пресс-секретарь министерства Даниел Водэ телеканалу tv8. По данным портала deschide.md, посол был замешан в сексуальном скандале, где пострадавшей стала одна из сотрудниц посольства. При этом сам Головатюк заявлял, что ничего не знает об обвинениях в сексуальном домогательстве, пояснив, что приехал в Кишинев на запланированный отпуск, а консультации связаны с его работой после избрания нового правительства.

Головатюк был назначен послом Молдавии в России 17 декабря 2020 г. Его предшественник Андрей Негуца был отозван после скандала с контрабандой анаболиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных