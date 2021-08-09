Правительство Молдавии отозвало посла в России после секс-скандала
Правительство Молдавии отозвало с должности посла страны в России Владимира Головатюка, сообщает ТАСС со ссылкой на молдавского премьер-министра Наталью Гаврилицу.
«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — сказала Гаврилица на заседании правительства.
Ранее МИД Молдавии отозвал посла в России Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций по работе дипмиссии, сообщил пресс-секретарь министерства Даниел Водэ телеканалу tv8. По данным портала deschide.md, посол был замешан в сексуальном скандале, где пострадавшей стала одна из сотрудниц посольства. При этом сам Головатюк заявлял, что ничего не знает об обвинениях в сексуальном домогательстве, пояснив, что приехал в Кишинев на запланированный отпуск, а консультации связаны с его работой после избрания нового правительства.
Головатюк был назначен послом Молдавии в России 17 декабря 2020 г. Его предшественник Андрей Негуца был отозван после скандала с контрабандой анаболиков.