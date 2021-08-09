Правительство Молдавии отозвало посла в России после секс-скандала

Ранее МИД Молдавии отозвал посла в России Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций по работе дипмиссии, сообщил пресс-секретарь министерства Даниел Водэ телеканалу tv8. По данным портала deschide.md, посол был замешан в сексуальном скандале, где пострадавшей стала одна из сотрудниц посольства. При этом сам Головатюк заявлял, что ничего не знает об обвинениях в сексуальном домогательстве, пояснив, что приехал в Кишинев на запланированный отпуск, а консультации связаны с его работой после избрания нового правительства.