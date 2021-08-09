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Греция попросила у России дополнительные самолеты для тушения пожаров

Ведомости

Греция попросила Россию прислать два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 для тушения пожаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис первого замминистра иностранных дел Греции, сопредседателя греко-российской межправкомиссии Милтиадиса Варвициотиса.

В офисе уточнили, что Варвициотис связался с министром транспорта России Виталием Савельевым по вопросу предоставления самолетов для борьбы с пожарами. Просьба была озвучена после телефонного разговора между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Варвициотис поблагодарил Савельева за прямую и доказанную на деле поддержку России в тяжелые времена, которые переживает наша страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолетов Ил-76 и двух вертолетов Миля Ми-8, что в дальнейшем поможет тушению пожаров», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных