Греция попросила у России дополнительные самолеты для тушения пожаров

«Варвициотис поблагодарил Савельева за прямую и доказанную на деле поддержку России в тяжелые времена, которые переживает наша страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолетов Ил-76 и двух вертолетов Миля Ми-8, что в дальнейшем поможет тушению пожаров», — говорится в сообщении.