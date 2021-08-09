Греция попросила у России дополнительные самолеты для тушения пожаров
Греция попросила Россию прислать два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 для тушения пожаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис первого замминистра иностранных дел Греции, сопредседателя греко-российской межправкомиссии Милтиадиса Варвициотиса.
В офисе уточнили, что Варвициотис связался с министром транспорта России Виталием Савельевым по вопросу предоставления самолетов для борьбы с пожарами. Просьба была озвучена после телефонного разговора между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Варвициотис поблагодарил Савельева за прямую и доказанную на деле поддержку России в тяжелые времена, которые переживает наша страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолетов Ил-76 и двух вертолетов Миля Ми-8, что в дальнейшем поможет тушению пожаров», — говорится в сообщении.