Партия «Новые люди» предложила изменить налоговую систему
Партия «Новые люди» представила предложения по экономической реформе на круглом столе «Новый двигатель доходов». В основе плана, который на данный момент занимает две страницы, – реформа налоговой системы, следует из текста, с которым ознакомились «Ведомости» (текст передал представитель партии).
За последние 10 лет усилились неравенство, бедность, отток капитала, остановился рост экономики, говорится в этом тексте. Двигателем экономики должен стать новый подход к налогообложению. Предприниматели платят в конвертах не потому, что они любят конверты, просто налоги большие, заявил лидер «Новых людей», владелец компании Faberlic Алексей Нечаев.
«Мы предлагаем для предприятий ввести единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления», – говорится в партийном плане. В первый год ставка налога с оборота должна составить 7%, затем ее планируется уменьшать на 0,5% каждый год, в итоге доведя ее до 5%.
Профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко сказала, что встречала не больше 10% предприятий, которые стопроцентно выплачивали все налоги. Предложение партии «Новые люди» по замене всех налогов одним единым налогом с оборота. Оно реализуемо с нашим уровнем цифровизации финансовой системы и позволит предпринимателям вместо кормления различного рода консалтеров направить деньги на повышение зарплат своих сотрудников