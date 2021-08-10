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Партия «Новые люди» предложила изменить налоговую систему

Ведомости

Партия «Новые люди» представила предложения по экономической реформе на круглом столе «Новый двигатель доходов». В основе плана, который на данный момент занимает две страницы, – реформа налоговой системы, следует из текста, с которым ознакомились «Ведомости» (текст передал представитель партии).

За последние 10 лет усилились неравенство, бедность, отток капитала, остановился рост экономики, говорится в этом тексте. Двигателем экономики должен стать новый подход к налогообложению. Предприниматели платят в конвертах не потому, что они любят конверты, просто налоги большие, заявил лидер «Новых людей», владелец компании Faberlic Алексей Нечаев.

«Мы предлагаем для предприятий ввести единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления», – говорится в партийном плане. В первый год ставка налога с оборота должна составить 7%, затем ее планируется уменьшать на 0,5% каждый год, в итоге доведя ее до 5%.

Профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко сказала, что встречала не больше 10% предприятий, которые стопроцентно выплачивали все налоги. Предложение партии «Новые люди» по замене всех налогов одним единым налогом с оборота. Оно реализуемо с нашим уровнем цифровизации финансовой системы и позволит предпринимателям вместо кормления различного рода консалтеров направить деньги на повышение зарплат своих сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных