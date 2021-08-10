Партия «Новые люди» предложила изменить налоговую систему

«Мы предлагаем для предприятий ввести единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления», – говорится в партийном плане. В первый год ставка налога с оборота должна составить 7%, затем ее планируется уменьшать на 0,5% каждый год, в итоге доведя ее до 5%.