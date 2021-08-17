Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за 30 лет

Янукович после смены власти на Украине в феврале 2014 г. бежал в Россию. В том же году Верховная рада отстранила его от должности президента, которую он занимал с 2010 г. Сейчас нынешними властями в Киеве против него введены санкции, а также заведен ряд уголовных дел, в том числе, по госизмене из-за Харьковских соглашений о Черноморском флоте России в Крыму, узурпации власти из-за изменений в Конституцию в 2010 г. и другие.