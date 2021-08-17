Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за 30 лет

Ведомости

Отказ Украины от добрососедских отношений с Россией является главной ошибкой Киева со времен получения независимости 30 лет назад. Об этом заявил бывший украинский президент Виктор Янукович в обращении к украинцам, опубликованном на сайте «РИА Новости.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — заявил Янукович, комментируя слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что его главная ошибка — доверие России. По словам Януковича, до 2014 г. Киев и Москва разрешали возникающие конфликты путем взаимных уступок, оставаясь в рамках политической «многовекторности» и пути на интеграцию в европейское экономическое пространство при сохранении тесных связей с Россией.

Однако, как считает Янукович, в итоге под давлением Запада и оппозиции украинским правительством было преждевременно подписано соглашение об ассоциации с ассоциации с Евросоюзом. «Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», — считает бывший украинский лидер.

В итоге, по словам Януковича, произошел «государственный переворот» 2014 г., который «был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия" и послужил сигналом к "антироссийской истерии, которая вскоре превратилась в становой хребет внешней политики Украины"». «Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной», — сказал Янукович.

Он также отметил, что теперь, к 30-летию своей независимости Украина подошла вместо многовекторной внешней политики до 2014 г. полностью «зависимой от состояния американо-российских отношений».

Янукович после смены власти на Украине в феврале 2014 г. бежал в Россию. В том же году Верховная рада отстранила его от должности президента, которую он занимал с 2010 г. Сейчас нынешними властями в Киеве против него введены санкции, а также заведен ряд уголовных дел, в том числе, по госизмене из-за Харьковских соглашений о Черноморском флоте России в Крыму, узурпации власти из-за изменений в Конституцию в 2010 г. и другие.

Ранее по теме: Путин заявил о желании миллионов жителей Украины восстановить отношения с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных