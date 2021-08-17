Лавров назвал непорядочными действия ЕК в отношении «Северного потока — 2»

«Хотя попытки такие (подорвать завершение строительства газопровода. — Прим. ред.) будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на «Северный поток — 2», однако юридическая правда на стороне Москвы, и она будет ее отстаивать, отметил он.