Лавров назвал непорядочными действия ЕК в отношении «Северного потока — 2»
Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.
«Хотя попытки такие (подорвать завершение строительства газопровода. — Прим. ред.) будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на «Северный поток — 2», однако юридическая правда на стороне Москвы, и она будет ее отстаивать, отметил он.
По словам министра, газопровод построен почти «до последней мили», все попытки «подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями» завершение проекта обречены на провал.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.