«Талибан» призвал другие страны помочь в восстановлении Афганистана
Страны мира обязаны помочь народу в восстановлении Афганистана, заявил представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» Сухейл Шахин, слова которого передает «РИА Новости».
«Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития», — заявил представитель «Талибана» в эфире британского телеканала Sky News.
«Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг — восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана», — добавил он.
Боевики «Талибана» без боя взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа и объявили о создании «исламского эмирата» на всей афганской территории. Президент проамериканского правительства Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении. Высшие чиновники и руководители силовых структур также бежали. Сейчас из охраняемого американскими солдатами аэропорта Кабула идет эвакуация иностранных посольств и желающих покинуть страну сотрудничавших с проамериканским правительством тысяч афганцев, опасающихся за безопасность себя и своих семей при талибах. Во время эвакуации наблюдалось паника, были и сообщения о жертвах.