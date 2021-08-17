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«Талибан» призвал другие страны помочь в восстановлении Афганистана

Ведомости

Страны мира обязаны помочь народу в восстановлении Афганистана, заявил представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» Сухейл Шахин, слова которого передает «РИА Новости».

«Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития», — заявил представитель «Талибана» в эфире британского телеканала Sky News.

«Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг — восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана», — добавил он.

Боевики «Талибана» без боя взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа и объявили о создании «исламского эмирата» на всей афганской территории. Президент проамериканского правительства Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении. Высшие чиновники и руководители силовых структур также бежали. Сейчас из охраняемого американскими солдатами аэропорта Кабула идет эвакуация иностранных посольств и желающих покинуть страну сотрудничавших с проамериканским правительством тысяч афганцев, опасающихся за безопасность себя и своих семей при талибах. Во время эвакуации наблюдалось паника, были и сообщения о жертвах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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