«Талибан» призвал другие страны помочь в восстановлении Афганистана

Боевики «Талибана» без боя взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа и объявили о создании «исламского эмирата» на всей афганской территории. Президент проамериканского правительства Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении. Высшие чиновники и руководители силовых структур также бежали. Сейчас из охраняемого американскими солдатами аэропорта Кабула идет эвакуация иностранных посольств и желающих покинуть страну сотрудничавших с проамериканским правительством тысяч афганцев, опасающихся за безопасность себя и своих семей при талибах. Во время эвакуации наблюдалось паника, были и сообщения о жертвах.