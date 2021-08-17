Посол России рассказал о встрече с представителями «Талибана»
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал встречу с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» позитивной и конструктивной, на ней стороны затрагивали вопросы функционирования российского диппредставительства в стране. Об этом посол России рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства. Это были представители старшего звена талибов в городе, которые принимали капитуляцию от остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности», — сказал российский посол.
По его словам, встреча прошла в российском посольстве и носила технический характер. В данный момент территорию диппредставительства РФ охраняют представители «Талибана».
«Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства и на все наши более конкретные вопросы — это связано с уточнением всего комплекса аспектов, связанных с обеспечением безопасности — было сказано да, то есть никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет», — добавил он.
15 августа, боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.