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Посол России рассказал о встрече с представителями «Талибана»

Ведомости

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал встречу с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» позитивной и конструктивной, на ней стороны затрагивали вопросы функционирования российского диппредставительства в стране. Об этом посол России рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства. Это были представители старшего звена талибов в городе, которые принимали капитуляцию от остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности», — сказал российский посол.

По его словам, встреча прошла в российском посольстве и носила технический характер. В данный момент территорию диппредставительства РФ охраняют представители «Талибана».

«Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства и на все наши более конкретные вопросы — это связано с уточнением всего комплекса аспектов, связанных с обеспечением безопасности — было сказано да, то есть никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет», — добавил он.

15 августа, боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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