Посол России рассказал о встрече с представителями «Талибана»

«Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства и на все наши более конкретные вопросы — это связано с уточнением всего комплекса аспектов, связанных с обеспечением безопасности — было сказано да, то есть никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет», — добавил он.