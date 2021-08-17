Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства

«Согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом. Связываюсь со всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и согласием», — написал Салех.