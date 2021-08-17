Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя законным президентом страны согласно Конституции. Об этом он написал в Twitter.
«Согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом. Связываюсь со всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и согласием», — написал Салех.
15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.