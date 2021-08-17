ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму

Избирательные бюллетени содержат информацию о 14 политических партиях. Их наименования размещены в порядке, определенном жеребьевкой, напомнил он. В бюллетенях указаны номера и эмблемы партий, ФИО кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка, номер региональной группы и ФИО первых трех кандидатов из региональной группы. В составе кандидатов партии «Яблоко» есть кандидаты, аффилированные с лицами, выполняющими функции иноагента, эта информация также размещена на бюллетене, отметил Булаев. Утвержденные макеты направят в избиркомы субъектов и в МИД, который направляет их в комиссии за рубежом.