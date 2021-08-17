ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на постановление ЦИК.
«Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва», — говорится в сообщении. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что бюллетень размером 210 х 600 мм предназначен для изготовления в типографиях избирательными комиссиями. Он напомнил, что участковые комиссии, расположенные за территории России, вправе самостоятельно изготавливать бюллетени.
Избирательные бюллетени содержат информацию о 14 политических партиях. Их наименования размещены в порядке, определенном жеребьевкой, напомнил он. В бюллетенях указаны номера и эмблемы партий, ФИО кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка, номер региональной группы и ФИО первых трех кандидатов из региональной группы. В составе кандидатов партии «Яблоко» есть кандидаты, аффилированные с лицами, выполняющими функции иноагента, эта информация также размещена на бюллетене, отметил Булаев. Утвержденные макеты направят в избиркомы субъектов и в МИД, который направляет их в комиссии за рубежом.
Вчера ЦИК утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Первые три номера в бюллетене заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР. На четвертом и пятом месте — партия «Новые люди» и «Единая Россия». На шестой строчке расположилась «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября.