Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В Кремле ответили на слова Меркель о конфликте в Донбассе

Ведомости

Минские договоренности являются краеугольном камнем урегулирования ситуации в Донбассе, согласно им Россия не является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвала Россию участницей конфликта в Донбассе.

«Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение. Здесь уместно напомнить о краеугольном камне урегулирования — минские договоренности. В минских договоренностях Россия вообще не упоминается, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к стороне конфликта никакого отношения. Не стоит быть голословным, нужно делать отсылку к минским договоренностям», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ранее озвученное Меркель предложение о проведении саммита «нормандского формата» — лидеров Германии, России, Украины и Франции — требует проработки.

«Что касается саммита "Нормандской четверки", все хотят провести саммит так, чтобы это стало весомым шагом на пути украинского мирного урегулирования. Но чтобы проводить саммит, нужно субстантивное наполнение, а оно по-прежнему отсутствует. В настоящий момент можно констатировать только отсутствие продвижения и деградацию», — добавил он.

20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных