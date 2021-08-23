В Кремле ответили на слова Меркель о конфликте в Донбассе
Минские договоренности являются краеугольном камнем урегулирования ситуации в Донбассе, согласно им Россия не является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвала Россию участницей конфликта в Донбассе.
«Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение. Здесь уместно напомнить о краеугольном камне урегулирования — минские договоренности. В минских договоренностях Россия вообще не упоминается, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к стороне конфликта никакого отношения. Не стоит быть голословным, нужно делать отсылку к минским договоренностям», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, ранее озвученное Меркель предложение о проведении саммита «нормандского формата» — лидеров Германии, России, Украины и Франции — требует проработки.
«Что касается саммита "Нормандской четверки", все хотят провести саммит так, чтобы это стало весомым шагом на пути украинского мирного урегулирования. Но чтобы проводить саммит, нужно субстантивное наполнение, а оно по-прежнему отсутствует. В настоящий момент можно констатировать только отсутствие продвижения и деградацию», — добавил он.
20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.