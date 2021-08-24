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Талибы назначили руководителей МВД и минфина Афганистана

Ведомости

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» назначила исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств, сообщает афганское агентство Pajhwok в Twitter.

Как сообщает ТАСС, в частности, и. о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и. о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности руководителя разведки назначен исполнять Наджибулла. Также талибы назначили своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора Кабула.

Ранее Foreign Policy сообщило, что лидеры «Талибана» планируют сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства, имевшего поддержку у США. По данным издания, тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут мулла Абдул Гани Барадар, являющийся одним из сооснователей «Талибана»; сын основателя группы муллы Омара Мухамед Якуб; и высокопоставленный представитель террористической «Сети Хаккани» Халил Хаккани.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г. 

Ранее по теме: Могут ли «Талибан» признать в качестве новых властей Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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