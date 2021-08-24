Талибы назначили руководителей МВД и минфина Афганистана
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» назначила исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств, сообщает афганское агентство Pajhwok в Twitter.
Как сообщает ТАСС, в частности, и. о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и. о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности руководителя разведки назначен исполнять Наджибулла. Также талибы назначили своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора Кабула.
Ранее Foreign Policy сообщило, что лидеры «Талибана» планируют сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства, имевшего поддержку у США. По данным издания, тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут мулла Абдул Гани Барадар, являющийся одним из сооснователей «Талибана»; сын основателя группы муллы Омара Мухамед Якуб; и высокопоставленный представитель террористической «Сети Хаккани» Халил Хаккани.
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.