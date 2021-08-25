Лидер афганского сопротивления рассказал об угрозах для России

«После того как "Талибан" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их, и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться. Так что это все может привести к эскалации и появлению большего числа террористов, которые захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России», — сказал он в интервью РБК.