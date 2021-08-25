Лидер афганского сопротивления рассказал об угрозах для России
Приход к власти в Афганистане «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) может привести к появлению большего числа террористов на юге России и дестабилизации ситуации в этом регионе, заявил лидер Фронта национального сопротивления республики Ахмад Масуд.
«После того как "Талибан" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их, и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться. Так что это все может привести к эскалации и появлению большего числа террористов, которые захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России», — сказал он в интервью РБК.
Масуд подчеркнул, что в интересах Москвы вмешаться в ситуацию в Афганистане и помочь сформировать там инклюзивное правительство. «Если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме», — добавил он. Лидер сопротивления отметил, что в Москва обеспокоена ситуацией с безопасностью в Афганистане и политической ситуацией в этом государстве в целом. Впрочем, пока с официальными представителями России контактов у сопротивления республики не было.
На данный момент талибы контролируют все регионы Афганистана, кроме провинции Панджшер. Там и базируются участники антиталибанского движения. Масуд заявил о необходимости для России и международного сообщества «надавить» на боевиков, чтобы сделать данную территорию «буферной мирной зоной для тех, кто не может покинуть Афганистан», пока в стране не будет достигнут мир.
Масуд добавил, что бегство людей из республики должно стать для талибов «сигналом» к «пробуждению». Так, лидерам движения нужно измениться и сформировать правительство, «от которого люди не захотят уезжать», резюмировал собеседник издания.
Накануне официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил телеканалу Shamshad TV, что «Талибан» и участники сопротивления в скором времени могут заключить мирное соглашение, которое прекратит войну. До этого издание Foreign Policy сообщило о планах организации сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства страны, имевшего поддержку у США.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из республики американских войск, находившихся там с октября 2001 г. В итоге 15 августа контроль над столицей страны и прочих провинций, кроме Панджшера, взяли боевики «Талибана». Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане военных США находится аэропорт в Кабуле, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с американцами и желающих уехать из опасения мести талибов. По оценке президента США Джо Байдена, вывезти из страны нужно будет примерно 65 000 человек.