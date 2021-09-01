Зеленский представил в США план трансформации Украины стоимостью $277 млрд

Также, по словам Зеленского, на Украине сейчас укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов. Президент Украины выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации плана. Также он отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог.