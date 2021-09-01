Зеленский представил в США план трансформации Украины стоимостью $277 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США представил план трансформации Украины стоимостью $277 млрд, говорится на сайте президента.
«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — рассказал Зеленский.
План развития страны получил название A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Зеленский отметил, что в нем представлено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Власти страны поставили цели по развитию человеческого капитала, «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, на Украине сейчас укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов. Президент Украины выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации плана. Также он отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог.
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками, посетит несколько городов в США, а также прочитает лекцию в Стэнфордском университете.
Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, расширяющее украинско-американское сотрудничество по Черному морю и разведке. Пентагон также пообещали выделить Украине $60 млн военной помощи. В частности, она будет включать поставку систем противотанкового ракетного комплекса Javelin, заявил министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III. Его слова приводятся на сайте министерства.