Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Зеленский представил в США план трансформации Украины стоимостью $277 млрд

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США представил план трансформации Украины стоимостью $277 млрд, говорится на сайте президента.

«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — рассказал Зеленский.

План развития страны получил название A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Зеленский отметил, что в нем представлено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Власти страны поставили цели по развитию человеческого капитала, «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, на Украине сейчас укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов. Президент Украины выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации плана. Также он отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками, посетит несколько городов в США, а также прочитает лекцию в Стэнфордском университете.

Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, расширяющее украинско-американское сотрудничество по Черному морю и разведке. Пентагон также пообещали выделить Украине $60 млн военной помощи. В частности, она будет включать поставку систем противотанкового ракетного комплекса Javelin, заявил министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III. Его слова приводятся на сайте министерства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных