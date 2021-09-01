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Эстонская прокуратура предъявила обвинение «русскому омбудсмену Эстонии»

Ведомости

Государственная прокуратура Эстонии предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности и направила материалы уголовного дела в суд, сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.

«Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа. Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики», — сказала пресс-секретарь.

Присяжный адвокат Владимир Садеков, который защищает Середенко, заявил ERR, что пока не может сказать, в чем конкретно обвиняют его подзащитного. «Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным. Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке», — сказал защитник, добавив, что ранее суды не удовлетворили его ходатайства о замене меры пресечения, но они будут поданы повторно. 

Сергей Середенко в 2004-2009 гг. руководил проектом «Русский омбудсмен». В 2010 г. был избран русским омбудсменом Эстонии. Середенко является автором книг «Русская правда об эстонской конституции» и «Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных