Эстонская прокуратура предъявила обвинение «русскому омбудсмену Эстонии»

Присяжный адвокат Владимир Садеков, который защищает Середенко, заявил ERR, что пока не может сказать, в чем конкретно обвиняют его подзащитного. «Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным. Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке», — сказал защитник, добавив, что ранее суды не удовлетворили его ходатайства о замене меры пресечения, но они будут поданы повторно.