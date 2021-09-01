Эстонская прокуратура предъявила обвинение «русскому омбудсмену Эстонии»
Государственная прокуратура Эстонии предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности и направила материалы уголовного дела в суд, сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
«Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа. Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики», — сказала пресс-секретарь.
Присяжный адвокат Владимир Садеков, который защищает Середенко, заявил ERR, что пока не может сказать, в чем конкретно обвиняют его подзащитного. «Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным. Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке», — сказал защитник, добавив, что ранее суды не удовлетворили его ходатайства о замене меры пресечения, но они будут поданы повторно.
Сергей Середенко в 2004-2009 гг. руководил проектом «Русский омбудсмен». В 2010 г. был избран русским омбудсменом Эстонии. Середенко является автором книг «Русская правда об эстонской конституции» и «Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике».