Володин: Россия не выдержит еще одной революции

«Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»). В преддверии выборов надо отдавать себе отчет в том, что популизм и демагогия разрушительны, равно как и бездействие или равнодушие, — «это, если хотите, две стороны одной медали», отметил он.