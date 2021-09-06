Володин: Россия не выдержит еще одной революции
Россия не выдержит еще одной революции, подобной революции 1917 г. и распаду СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026».
«Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»). В преддверии выборов надо отдавать себе отчет в том, что популизм и демагогия разрушительны, равно как и бездействие или равнодушие, — «это, если хотите, две стороны одной медали», отметил он.
Он пояснил, что первая привела к революции 1917 г., а вторая в сочетании с «предательством элит» и монополией одной партии привела к развалу СССР и очередной смене власти.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции еще в ХХ в. По его словам, будет сделано все для того, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой. «Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства», — подчеркнул президент.