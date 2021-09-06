Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Володин: Россия не выдержит еще одной революции

Ведомости

Россия не выдержит еще одной революции, подобной революции 1917 г. и распаду СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026».

«Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»). В преддверии выборов надо отдавать себе отчет в том, что популизм и демагогия разрушительны, равно как и бездействие или равнодушие, — «это, если хотите, две стороны одной медали», отметил он. 

Он пояснил, что первая привела к революции 1917 г., а вторая в сочетании с «предательством элит» и монополией одной партии привела к развалу СССР и очередной смене власти.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции еще в ХХ в. По его словам, будет сделано все для того, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой. «Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства», — подчеркнул президент. 

Ранее по теме: Путин прокомментировал приговор Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных